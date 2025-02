Linkiesta.it - Nordio ricorre al più trito trucco da pm, accusando chi lo critica di non aver letto le carte

Ci sarebbero molte cose da dire sulla farsesca informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del ministro della Giustizia, Carlo, che si è tenuta ieri in Parlamento sul caso Almasri, ma sono sicuro che le avete già lette e sentite tutte, senza bisogno di aspettare i giornali di stamattina, che ne sono comunque, giustamente, strapieni. L’essenziale è che nessuno dei due ha chiarito alcunché, confermando semmai tutte le contraddizioni, le ambiguità e l’ipocrisia del governo, nel vano tentativo di giustificare con argomentazioni capziose e un po’ di latinorum giuridico la gran quantità di balle raccontate finora, e già ampiamente smentite. Ci sarebbero molte cose da dire su Giorgia Meloni, e sulla sua decisione di parlare di questa vicenda sui social network, ma non in parlamento.