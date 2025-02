Laverita.info - Nordio e Piantedosi in Parlamento «Dalla Cpi un immenso pasticcio»

Ministri in Aula sul caso Almasri. Il Guardasigilli tuona: «La Corte penale internazionale ha scritto un atto in modo frettoloso, io non sono un passacarte». Il titolare del Viminale: «Agito per la sicurezza dello Stato». Opposizioni scatenate. Schlein: «Abbiamo un “presidente del coniglio”» Conte: «La premier scappa». Gasparri duro col leader di Iv: «Ha trovato i milioni arabi». Lo speciale contiene due articoli.