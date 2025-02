Thesocialpost.it - Nordio cambia versione su Almasri, ora l’Italia rischia il processo alle Nazioni Unite

L’informativa alla Camera del ministro della Giustizia, Carlo, ha aperto un caso diplomatico che potrebbe portaredavanti al Consiglio di sicurezza dell’ONU per mancata cooperazione con la Corte penale internazionale. Il governo ha infatti abbandonato la strategia del cavillo giuridico per spiegare la scarcerazione di Osama Njeem, il torturatore libico, e ha messo in discussione la legittimità del mandato della CPI.Le incongruenze nella posizione italianaSecondo la legge italiana, il mandato della CPI doveva essere eseguito senza obiezioni, maha preferito contestarne la validità, assegnandosi un ruolo che non gli compete. Le irregolarità citate dal ministro erano già state corrette dal tribunale internazionale, e la contrarietà di una giudice della CPI al mandato non giustificava il mancato rispetto delle procedure.