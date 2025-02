Ilfattoquotidiano.it - Non solo Sinner, perché Kyrgios attacca anche l’ex fidanzata di Calafiori: “Un comportamento incredibile”

Nickha ancora voglia di polemizzare. Questa volta, a sorpresa, non ce l’hacon Jannik. Il tennista australiano infatti, dopo l’ormai consueta frecciatina indirizzata al numero uno al mondo, se l’è presa sui socialcon Benedetta Boeme,del calciatore italiano dell’Arsenal Riccardo, per un episodio legato a quando l’azzurro vestiva la maglia del Bologna. Ma cos’è accaduto?Nelle sue stories su Instagram,ha condiviso una notizia emersa nelle scorse ore, inerente la positività alla metanfetamina del tennista 29enne Gonçalo Oliveira. Il numero 245 del ranking Atp è stato sospeso in maniera provvisoria mentre stava disputando un challenger a Manzanillo, in Messico. L’Itia (International Tennis Integrity Agency) ha affermato che la sostanza trovata nel corpo di Oliveira “non era specificata e non possedeva una valida esenzione per uso terapeutico per la stessa”.