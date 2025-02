Secoloditalia.it - Non solo Salvati, altra tegola sul Pd: voto di scambio in Sicilia, a processo l’ex senatore Papania

Nonlo tsunami, sul quale il Nazareno e i giornaloni hanno calato il silenzio, un’giudiziaria si abbatte sul Pd, questa volta inperdi. Parliamo dell’inchiesta che riguarda Antonio, uno dei big del Pdno, giàdem, in carcere da settembre e ora rinviato a giudizio con l’accusa pesantissima dielettorale politico-mafioso. Insieme aldem, per tre legislaturenella Margherita, oggi leader del movimento Via (Valore, impegno, azione), andranno aaltri 12 imputati per una lunga serie di reati legati a rapporti con Cosa nostra. Per la procura palermitana,avrebbe comprato voti per il suo movimento politico dal boss di Alcamo, Giosuè Di Gregorio, tramitevicesindaco del piccolo centro, Pasquale Perricone, entrambi rinviati a giudizio.