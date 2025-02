Gamberorosso.it - "Non sfruttate l'immagine di Sinner". Sul caso del Primitivo dedicato al tennista scendono in campo anche gli avvocati

Lettera deglidi Jannikal Comune di Manduria con due messaggi chiari: vietato utilizzare i diritti didel campione e niente causa civile per quanto accaduto. Emerge un nuovo dettaglio nella vicenda del Rosso Jannik, vino etichettato comedi Manduria Doc e donato per Natale dall'amministrazione comunale alaltoatesino e numero uno del mondo della classifica Atp. L'avvocato del campione, come riportato dai quotidiani locali tra cui La voce di Manduria e il Corriere del Mezzogiorno, ha inviato una lettera ufficiale, datata 9 gennaio, all'amministrazione comunale sottolineando l'intenzione di non voler procedere legalmente a difesa dei diritti didel suo assistito, né della proprietà intellettuale, in quanto consapevole della buona fede dell'iniziativa degli amministratori, tra cui l'assessore alle Attività produttive e agricoltura, Mauro Baldari (titolare della Vineria Baldari a Manduria), che aveva imbottigliato, etichettato e fatto recapitare in Alto Adige le 73 bottiglie di vino (tante quante le vittorie disulnel corso del 2024).