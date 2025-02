Non pulite mai i pennelli per il trucco? Matteo Bassetti mostra la foto horror | Peggio dell’asse del water

Leggi su Open.online

Non mantenere puliti iper ilpotrebbe rivelarsi una scelta molto rischiosa, oltre che disgustosa. È l’infettivologoa mettere in guardia i suoi follower sui social nel suo ultimo post. «Studi recenti hanno rivelato che iper ilnon puliti con regolarità possono ospitare più batteri di un asse del», scrive il primario di Infettivologia del Sandi Genova.I batteri suiper ilin unaproprio le piastre con i batteri contenuti suisporchi, che indicano come «questipossono accumulare batteri, lieviti e muffe, causando potenziali problemi alla pelle come acne, infezioni e irritazione».Cosa fare per proteggere la pelleCome fare quindi per mantenere in salute la pelle?spiega che è «essenziale pulire regolarmente iper il