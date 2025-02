Tvplay.it - Non c’è pace per Conceicao: è successo di tutto nello spogliatoio

A ridosso del match di Coppa Italia vinto dal Milan contro la Roma, è emerso un retroscena su un episodio accaduto durante il Derby Finalmente una vittoria meritata e convincente per il Milan. Contro la Roma, nei quarti di finale di Coppa Italia, si è fatto sentire eccome l’effetto benefico dell’imponente campagna acquisti invernale.Non c’èper: èdi– Tvplay.it (Foto LaPresse)Mentre Walker si è ormai impadronito della fascia destra, lo spezzone di partita disputato da Joao Felix e Santiago Gimenez fa davvero ben sperare i tifosi rossoneri sulle potenzialità di un attacco davvero esplosivo. Il gol pregevole di Felix su assist di Gimenez è il viatico migliore per affrontare una seconda parte di stagione in cuiè chiamato a trovare le giuste soluzioni tattiche per permettere alla squadra di performare al meglio anche con un modulo iper offensivo.