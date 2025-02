Ilfattoquotidiano.it - Non basta ‘mappare i terreni agricoli’ in Terra dei fuochi: il ministro mi ha deluso

Lo scorso 1 febbraio, in soli 7.30 minuti, sono riuscito a spiegare presente e immediato futuro del fenomeno criminale noto come “dei”, un problema non solo campano che può diminuire dove esiste maggiore ed efficace repressione. Oggi i prefetti Michele Di Bari e Ciro Silvestro sono riusciti a costituire un gruppo interforze veramente efficace, ma l’eccezionale quantità di rifiuti speciali prodotta – oggi più che raddoppiata dal 2009 – non è più gestita direttamente dalla criminalità organizzata: i rifiuti tendono a spostarsi via gomma (tir) o via mare (porti), dovunque possano essere smaltiti al costo più basso per le industrie ma al più alto possibile per agricoltura e cittadini residenti.Giusto pochi giorni dopo il mio intervento, che ha ovviamente suscitato molto scalpore in Puglia, indagini in corso da circa due anni si sono concluse con numerosi arresti confermando punto per punto le mie affermazioni al prefetto Di Bari.