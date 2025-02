Lanazione.it - Nomine: la Scuola di musica “Bonamici” ha un nuovo presidente

Pisa, 6 febbraio 2025 – Cambio al vertice delladi”. A seguito delle dimissioni di Antonella Riacci, per 2 annidella, è stato eletto Lorenzo Gremigni, noto avvocato pisano di 47 anni. Gremigni, da sempre interessato allo studio della, in particolare del canto solistico o in formazioni corali, è un appassionato cultore di lirica e produzione sinfonica, ma soprattutto è conosciuto in città per lo studio e la diffusione del vernacolo pisano, sia come scrittore che come attore ed animatore di gruppi teatrali, coi quali ha conseguito numerosi riconoscimenti. Larappresenta una delle realtà più vive nel panoramale cittadino, con oltre 400 allievi di tutte le età, 40 insegnanti specializzati e circa 50 diversi corsi a indirizzo professionale o amatoriale di ogni strumentole.