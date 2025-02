Biccy.it - Noemi svela perché ha scelto di duettare con Tony Effe

Leggi su Biccy.it

Il prossimo 14 febbraio sul palco del Teatro Ariston,duetteranno sulle note di Tutto Il Resto è Noia di Franco Califano. Una decisione presa dopo che Carlo Conti ha dato il via libera ai Big in gara difra loro, dato che i voti di quella serata non andranno a sommarsi ai voti che decreteranno la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2025.In occasione della conferenza stampa di presentazione del brano cheporterà a Sanremo 2025, Se T’innamori Muori (scritta per lei da Mahmood e Blanco), la cantante ha spiegatoha deciso dicon. Una decisione che ha fatto molto rumoreggiare soprattutto alla luce dei testi sessisti cantati dal rapper in passato.hadicon“Sono davvero felice di questo duetto” – le parole di– “La poesia ha coinvolto anche, ho ascoltato il suo brano per Sanremo.