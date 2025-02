Terzotemponapoli.com - NM Live – Il Napoli è già molto competitivo, sostituire Kvara a gennaio non era facile

Antonio Corbo, Antonio Petrazzuolo, Gigi Pavarese, Alberto Savino, Claudio Onofri e Massimo Agostini hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.ComNM– Corbo: “Ilha tutte le possibilità di lottare per lo Scudetto fino alla fine,non era”ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: “La Fiorentina è in una situazione di emergenza. Credo che merita i complimenti per il mercato. Gravina è stato rieletto come presidente della FIGC, nonostante fosse indagato e non è una bella figura per il calcio italiano, sperando che le cose vadano per il meglio.