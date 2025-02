.com - Nina e il segreto del riccio, recensione: animazione a tinte gialle per un’indagine formato bambino

La nostradie ildel, film d’che mostra tematiche “da grandi” come lavoro, attualità e addirittura una rapina attraverso la preziosa lente dei bambiniPresentato in anteprima Fuori Concorso al Festival di Annecy e diretto da Alain Gagnol e Jean-Loup Felicioli,e ildelè un film d’che si fa notare nella sua semplicità. Davvero ammirevole il modo in cui, Mehdi e ilparlino del mondo dei grandi senza mai compromettere la purezza del loro sguardo da bambini: famiglia, lavoro, disoccupazione, amicizia e addirittura una rapina trovano così un’inedita chiave di lettura, arricchita dall’immenso potere dell’immaginazione.Papà è tristeama ascoltare le storie che le racconta suo padre prima di addormentarsi, quelle di unalla scoperta del mondo.