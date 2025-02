Amica.it - Nikolaos di Grecia si sposa: tutto ciò che sappiamo sul royal wedding dell’anno

È arrivato così, come un fulmine a ciel sereno. Inatteso e imprevisto, a inaugurare la stagione deidel 2025. Perché ammettiamolo:ci si aspettava, in tema di nozze, tranne chedi, figlio di re Costantino, andasse all’altare a soli nove mesi dal divorzio. E invece, a fine gennaio, la sorpresa: il fratello minore del principe Paolo da venerdì 7 febbraio non sarà più scapolo. Si sposerà, infatti, con tale Chrysi Vardinoganni, famosa ereditiera greca divorziata e madre di due figli.e Chrysi: chi sono gli sposiQuello trae Chrysi ha tutte le carte per essere ilpiù chiacchierato e scandaloso dell’anno. Non foss’altro perché il divorzio dello sposo da Tatiana Blanik è stato annunciato solo nove mesi fa.