Nikki Bella conferma il suo ritorno in WWE | Farò più di quanto visto alla Royal Rumble

La2025 è iniziata con il Women’sMatch, caratterizzato da una grande sorpresa: ilsul ring di. Dopo la sua apparizione, i fan si sono chiesti se avrebbe combattuto di nuovo, e oraha parlato del suo futuro in WWE.Durante un’apparizione nel programma The& Brie Show, aè stato chiesto se il suo recentefosse un evento unico o l’inizio di qualcosa di più grande. Lei ha incoraggiato i fan a continuare a guardare, promettendo un’altra apparizione di “Fearless” prima del pre. Ha ancheto che farà più di un semplice match.ha inoltre lasciato intendere la possibilità di fare di nuovo squadra con Brie, suggerendo che “Brie Mode “potrebbe tornare presto, con ulteriori dettagli in arrivo:“È stato solo un evento isolato o sono tornata per restare? Continuate a seguire, vedrete un’altra apparizione di Fearlessprima diimmaginiate, ne sono certa.