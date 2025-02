Niente trasfusione al figlio perché il sangue dei vaccinati è pericoloso | la Cassazione dà torto ai genitori No-Vax

Leggi su Open.online

Se inegano unadialdevono prevalere i diritti del minore. Lo dice la Corte diin un’ordinanza della prima sezione civile pubblicata il 3 febbraio scorso e di cui parla oggi Il Messaggero. «Se pure è compito e prerogativa deidare alun’educazione anche sotto il profilo religioso, non può non considerarsi che le scelte religiose future del minore potrebbero essere diverse e pertanto non è accettabile che iadottino decisioni per il minore in cui la loro fede religiosa sia assolutamente condizionante e prevalga in ogni caso sempre e comunque sugli altri interessi del minore», a cominciare dal «suo diritto a una crescita sana ed equilibrata», dice la Suprema Corte.La vicendaI giudici del Palazzaccio si sono espressi sulla storia di un’emergenza per un bambino con una grave malformazione cardiaca.