Internews24.com - Nico Paz gela l’Inter? L’argentino risponde sulle voci sul suo futuro: «Concentrato sul Como, ma il mio sogno è di giocare in quel club»

di RedazionePazsul suo: le parole del talento delche può anche tornare al Real MadridIn un’intervista concessa a Sky Sport,Pazi dirigenti del calciomercato Inter che da settimane si stanno muovendo per capire la fattibilità dell’operazione per la prossima estate.ha risposto così sul suo possibile. Il classe 2004 si è trasferito per 6 milioni di euro a titolo definitivo dal Real Madrid al, che lo ha messo sotto contratto fino a giugno 2028. I Blancos si sono però riservati una recompra per le prossime stagioni: per 9 milioni di euro nell’estate del 2025, per 10 milioni di euro nel 2026 e per per 11 milioni di euro nel 2027. Ecco che dunque, nonostante le squadre interessate al suo acquisto, tutto passerà dalla decisione degli spagnoli.