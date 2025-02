Ilgiorno.it - Neve a bassa quota anche in Lombardia? Ecco cosa dicono le previsioni meteo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 6 febbraio 2025 –a quote basse in arrivo? La coltre di fiocchi bianchi arriveràin? E se sì, quali zone saranno interessate? Per primagodiamoci queste giornate soleggiate, perché il weekend si preannuncia nel segno di una svoltadecisa. La virata verso il maltempo scatterà proprio in concomitanza del fine settimana, mentre fino a domani il cielo azzurro dovrebbe accompagnare le giornate di tutti i lombardi (attenzione però alle nebbie nelle ore notturne, specie lungo l'asta del fiume Po). Maaccadrà nei prossimi giorni in questo mese di febbraio che si sta configurando come “dispettoso” sul fronte(visto il bel tempo in settimana e le piogge del weekend)? I due cicloni del weekend Tra sabato 8 e domenica 9 febbraio “il Nord sarà interessato dall'ingresso di aria fredda associata ad un 'ciclone russo retrogrado' (in spostamento da est verso ovest), mentre le regioni centro meridionali risentiranno di un richiamo di correnti meridionali spinte da un ciclone nordafricano.