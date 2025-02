Ilrestodelcarlino.it - Nessuno sistema dopo il raid dei vandali

Un attoco insensato, censurabile oltre che pericoloso, come quello avvenuto qualche giorno fa, in cui mani ignote di teppistelli hanno dato fuoco ad alcuni dei libri custoditi nell’apposita casetta del centralissimo Parco Bartolucci, e messi a disposizione di tutti, ha suscitato comprensibile indignazione in chi frequenta il parco, soprattutto con i bambini. Al di là del rammarico per una totale mancanza di rispetto per la cosa pubblica, a distanza di un paio di giorni dall’episodio, ancora ieri qualche genitore che frequenta con una certa assiduità il parco, denunciava che ancorasi era preso la briga di ripulire il prato da quei fogli bruciacchiati, né dall’altra sporcizia (compresi i vetri rotti di alcune bottiglie) abbandonata se non dagli stessi arditi facinorosi, da altri con un senso civico altrettanto inesistente.