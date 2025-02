Ilrestodelcarlino.it - Nessuno pensa ai pendolari

Sono passati ben 37 anni da quando prendevo il treno da Bologna per Porretta e non è cambiato niente circa i ritardi e i disagi per i. Si è preferito dare soldi all'Alta velocità: è una scelta, ma invece di sprecare fondi per assurdi progetti di mobilità cittadina o quintali di vernice per strisce stradali arlecchino di vecchia memoria, deici si poteva ricordare. Almeno da una giunta sempre stata di sinistra. Carlo Nadalini