Nessuna guerra commerciale, Trump non colpirà le relazioni transatlantiche. Zeneli spiega perché

“Direi che non c’ègrande sorpresa: il presidente Donaldha pronunciato già il 20 gennaio l’America First Trade Policy, dove troviamo tutti gli elementi più importanti sulla politica futura del commercio della nuova amministrazione. E anche se molto più pronunciata nella narrazione, io direi che non è molto differente dalla politica del commercio estero della amministrazione di Biden”. Valbona, esperta diattualmente in forza all’Atlantic Council.Il commercio internazionale viene ormai visto come un elemento principale della sicurezza nazionale, e si parla sempre di più del concetto della sicurezza economica. Il commercio verra percepito in termini binari, spesso giudicato in base ai deficit commerciali?Il deficitdegli Stati Uniti è cresciuto da 451 miliardi di dollari nel 2000 a 951 miliardi nel 2022, per poi scendere a 773 miliardi nel 2023.