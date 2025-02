Anconatoday.it - Nessuna autopsia sul corpo di Marco Baldinelli, fissato il funerale

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA -è morto per il violento schianto contro la bisarca. Per la Procura non c'è bisogno di fare l'e il pm Paolo Gubinelli ha restituito la salma ai familiari.ilche ci sarà sabato, alle 10.30, nella chiesa di Cristo Divino Lavoratore, in.