Nelle scuole elementari di Pavia arriva la favoletta del coniglio gay che sposa un coniglietto maschietto...

“Marlon Bundo è ilgay domestico di Mike Pence, vicepresidente USA noto, tra l’altro, per le sue posizioni omofobe. La tenera bestiolina è innamorata, ma di chi? Di un altrogay, Wesley! Un libro illustrato, per bambini di tute le età, per scoprire che la diversità non esiste. Anzi sì, perché siamo tutti diversi. ed è fantastico. Età di lettura: da 5 anni”, è la sinossi del libro “Marlon Bundo”, entratoprimarie di, nel segno del “no gender” e nell’ambito del progetto “Far bene, star bene” contro le discriminazioni. Il libro, nella sua diffusione, porta con sè anche una raccomandazione. “Non importa se ami una coniglietta o un”. Ilgaydi“Per realizzare questo percorso, che si compone di 50 laboratori (dieci per leprimarie, venti per le secondarie di primo grado e venti per quelle secondarie di secondo grado), si è attivata una collaborazione con l’associazione Coming Out, nella persona di Nicolò Angelini, che nel 2015 venne eletto presidente dell’ArcigayComing Out”, scrive La Verità.