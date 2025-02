Ilgiorno.it - Nelle carceri aumenta il sovraffollamento. Peggio della Lombardia solo Puglia e Basilicata

Crescono le presenze ma mancano gli spazi. Si aggrava il problema del sovraffolamentolombarde. Al 10 gennaio si contavano 8.829 detenuti (107 in più del 31 dicembre 2024) a fronte di una capienza di 6.154 posti e di una disponibilità effettiva di 5.833 posti. Questi i dati dell’Osservatorio Penitenziario Adulti e Minori, riportati nella relazione approvata ieri dal Comitato paritetico di controllo e valutazione sull’attuazionelegge regionale che tutela chi è sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Dalla relazione emerge ilramento dell’indice regionale di, ora al 150% contro una media nazionale del 130%.. La situazione si è aggravata in 13 istituti lombardi ed è migliorata in 6. Rispetto a dicembre 2023, infatti, l’indice diin modo sensibile per Sondrio (più 27%), Mantova, Lecco e Varese, collocando 9 istituti lombardi nei primi 21 in Italia per gravità.