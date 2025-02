Amica.it - Nella quinta e penultima puntata di "Un passo dal cielo" stasera in tv, un bambino scompare e Nathan e Manuela si mettono in pericolo

Leggi su Amica.it

Non c’è un attimo di pace, nonostante la quiete meravigliosa delle montagne circostanti. Anche la vita a San Vito di Cadore può rivelarsi piena di colpi di scena. Come ci insegnano i protagonisti di Undal8. Il quinto e penultimo appuntamento con l’ottava stagione della serie di Rai 1 va in onda alle 21.30. Ma è possibile vederlo in contemporanea sulla piattaforma streaming gratuita di RaiPlay, dove sono disponibili on demand anche tutti gli episodi precedenti.I luoghi della serie “Undal8”Se volete vedere dal vero i luoghi in cui è ambientata la serie, non vi resta che partire per una vacanza nel Cadore. Ovvero nelle montagne sopra Belluno, dove Undalè effettivamente girata.