Nel rogo di vegetazione spunta il cadavere di uomo

Leggi su Corrieretoscano.it

BAGNO A RIPOLI – Neldiildideceduto.Tragica scoperta nel pomeriggio del 5 febbraio dopo un intervento in via di Terzano a Bagno a Ripoli, a due passi da Firenze, del distaccamento di Pontassieve per un incendio di.La squadra giunta sul posto ha effettuato la messa in sicurezza e la bonifica dell’incendio. Sul posto il personale sanitario che ha constatato il decesso di undi 80 anni, In corso di accertamento le cause che hanno portato alla morte dell’anziano.