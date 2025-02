Secoloditalia.it - Negazionisti rossi. Per Berizzi di “Repubblica” di Foibe non si deve parlare nelle scuole: è propaganda “neofascista”

“Sono appena in tempo perché tutto quanto non scompaia. Il mio libro, che anche quest’anno porterò in girodi tutta Italia, è un gesto di verità contro il mare di bugie deiche ancora oggi gettano fango sugli infoibati e sull’esodo”, sono state le sacrosante parole del senatore di Fratelli d’Italia, Roberto Menia, “padre” della legge istitutiva del Giorno del ricordo, illustrando oggi in Senato la terza edizione del suo libro “10 febbraio, dalleall’esodo”.Una bellissima iniziativa che andrebbe condivisa a tutti i livelli, nel ricordo di una tragedia nazionale, ma che finisce nel mirino del solito “antifascista professionale”, Paolo, martire professionale, come canterebbe De Gregori, che pur di trovare spunti polemici per la sua rubrica quotidiana, “Pietre”, che affannosamente cerca di portare a termine smanettando sul web come un ragazzino alle prese con i “like”, riesce nell’impresa di criticare il ricordo dei martiri dellesolo per il fatto che sia Menia a farlo.