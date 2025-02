Nbc | Trump pronto a sanzioni contro Cpi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.43 Il presidente Usafirmerà a breve un ordine esecutivo che prevedela Corte Penale Internazionale.accusa la Cpi di aver preso di mira in modo improprio gli Stati Uniti e Israele. Lo riporta Nbc News. L'ordine includerà siafinanziarie che restrizioni sui vistifunzionari non specificati dalla Cpi e i loro familiari- che hanno partecipato alle indagini su cittadini statunitensi o alleati. A novembre la Corte aveva emesso un ordine d'arresto per il premier Netanyahu e il ministro Gallant