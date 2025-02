Oasport.it - NBA: Jimmy Butler ai Golden State Warriors, trade a quattro squadre che manda anche Wiggins ai Miami Heat

Si è finalmente risolta l’infinita querelle trae i. Le parti, va detto, erano ormai non più comunicanti, di fatto, da molto tempo, e la vicinanza delladeadline ha permesso l’uscita del classe 1989 di Houston in direzionenell’ambito di unadi una certa ampiezza: le franchigie coinvolte. Il nuovo accordo, nella Baia, lo porterà ad avere un guadagno da 121 milioni di dollari in questa stagione e in quella 2026-2027, secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN.Questo il dettaglio dellaacquisisce le prestazioni di, iaccolgono Andrew(e questa è la parte principale dellasul lato Florida), Kyle Anderson e P.J. Tucker più una prima scelta protetta. Inoltre, ai Detroit Pistons vanno Lindy Waters III e Josh Richardson, mentre finisce agli Utah Jazz Dennis Schroder.