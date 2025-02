Oasport.it - NBA, i risultati della notte (6 febbraio): Shai Gilgeous-Alexander fa 50 e trascina i Thunder, sconfitta per i Pistons di Fontecchio

Una lungaquella completata da poco in NBA con ben undici partite andate in scena, dove è sceso in campo anche il nostro portacolori Simonecon i suoi Detroit: andiamo quindi a fare un recap di quanto accaduto oltreoceano.Vittoria di misura dei San Antonio Spurs (22-26) sugli Atlanta Hawks (23-28) epr 125-126 con 24 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 24 punti e 13 assist del neo-arrivato De’Aaron Fox – ai padroni di casa non bastano i 30 punti e 12 rimbalzi di Onyeka Okongwu e i 32 punti con 13 assist di Trae Young.casalinga per i Detroit(25-26) contro i Cleveland Cavaliers (41-10) per 115-118: decisivi Evan Mobley con i suoi 30 punti e Darius Garland con 25 punti, con 38 punti e 9 assist di Cade Cunningham tra i– 3 punti in 11’ sul parquet per il nostro Simone