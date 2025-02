Sport.quotidiano.net - Nba, colpo Golden State: ecco Butler da Miami. I Lakers si rinforzano sotto canestro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 6 febbraio 2025 - Dopo Luka Doncic e Anthony Davis, finiti rispettivamente ai Los Angelese ai Dallas Mavericks, un altro grosso nome si muove in Nba. Jimmyva a, che diventa così la sua quinta squadra in carriera. Dopo sei anni,l'addio aiHeat, trascinati per due volte fino alle Finals (nel 2020 e nel 2023). La franchigia della Florida riceve in cambio Andrew Wiggins, Kyle Anderson, PJ Tucker e una futura scelta al primo giro al Draft protetta. Nella trade sono coinvolti anche Detroit Pistons e Utah Jazz: i primi ottengono Lindy Waters III e Josh Richardson, mentre i secondi si portano a casa Dennis Schröder. Per iWarriors si tratta di unimportante dopo l'ipotesi sfumata di un ritorno di Kevin Durant da Phoenix. Phoenix che era l'altra franchigia vociferata per rappresentare la nuova casa di