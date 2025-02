Cataniatoday.it - Nayt in concerto alla Villa Bellini

Leggi su Cataniatoday.it

A seguito del grande successo del suo ultimo album e del tour nei club tutto sold-out in partenza a marzo,annuncia nuovi appuntamenti per il 2025, che lo vedranno protagonista in tutta Italia con 11 concerti.Il tour, che partirà da Pistoia l’8 luglio, arriverà anche in Sicilia con il.