Ilrestodelcarlino.it - Nasce ’Violenza, se la riconosci la eviti’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le notizie purtroppo continue di violenze, abusi fisici, psicologici e una serie di altri atti che limitano e mettono a rischio la libertà altrui ha indotto Roberto Fantuzi (Eventi in sicurezza Aps) a fare qualcosa per cercare di invertire una deriva sempre più preoccupante. "Ho pensato che non si può starsene fermi a guardare e, nel mio piccolo, ho pensato di dare vita a un’associazione, ‘Violenza, se lalaper educare le nuove generazioni, genitori, insegnanti, ma non solo loro, a riconoscere i segnali di violenza sulre, ad avere il coraggio di parlare". Per dare vita a questa realtà, Fantuzi si è avvalso della collaborazione di realtà associative del fermano: Feat to Fight, +Artisti Aps, Ant. Al momento, i primi corsi di difesa personale si stanno svolgendo nella vicina Civitanova Marche, ma "vogliamo portare avanti la mission che ci siamo dati anche utilizzando le arti espressive come la musica e il teatro, avvalendoci di professionisti del settore".