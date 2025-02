.com - Nasce The Notary Pills Academy: la prima scuola notarile interamente online, innovativa e tecnologica

Latina, 6 febbraio 2025 – Theè la, progettata per accompagnare gli aspiranti notai nel loro percorso con un metodo altamente innovativo. Fondata da Amalia Campoli, notaio e ideatrice della pagina social The, che dal 2020 offre contenuti giuridici di interesse, l’mira a rendere la preparazione al concorsopiù accessibile, strutturata ed efficace.“Durante il mio percorso per diventare notaio, ho spesso sentito la necessità di un metodo più flessibile ed efficiente – afferma Amalia Campoli, fondatrice della The– Dopo diversi anni di esperienza in studi notarili, ho compreso l’importanza della pratica per affrontare il concorso con consapevolezza. Così è nata Theun percorso che oltre a fornire solide basi teoriche e redazionali integra anche nozioni pratiche che spesso mancano nella preparazione tradizionale.