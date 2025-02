Ilfattoquotidiano.it - Nasce la joint venture tra Enel, Ansaldo energia e Leonardo per costruire i piccoli reattori nucleari sognati dal governo

Arriva il braccio industriale che dovrebbe concretizzare i piani del ministro Gilberto Pichetto Fratin per la realizzazione in Italia dimodulari (Smr).costituiranno unaattiva nel settore. La compagine della società sarà composta da, con il 51% e con la facoltà di esprimere presidente e amministratore delegato,che deterrà il 39% econ il 10%. Il gruppo partecipato dal Mef, che avrà quindi la maggioranza, è l’unico in Italia a gestire e sviluppare impiantiall’estero.L’attesa partnership, di cui dà notizia il Sole 24 Ore, si concentrerà all’inizio su attività funzionali alla realizzazione del primo Smr in Italia e alla ricerca teorica e monitoraggio nel campo deidi IV generazione (Advanced modular reactor).