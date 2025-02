Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Udinese: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Vietato sbagliare per la capolista contro i friulani che non riescono a muoversi dal centro classifica.vssi giocherà domenica 9 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI partenopei si presentano a questa sfida da capolisti con 54 punti, frutto di un cammino a dir poco perfetto. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio esterno contro la Roma, che ha interrotto la striscia di sette vittorie consecutive. Nonostante tutto, però, la squadra di Conte può far leva sul rendimento interno che li ha visti perdere soltanto due volte.I friulani, invece, si presentano con una certa fiducia grazie alla vittoria casalinga contro il Venezia.