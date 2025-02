Spazionapoli.it - Napoli-Udinese, manca poco per il sold out: gli ultimi biglietti disponibili

davveroper ilout allo stadio Diego Armando Maradona per la prossima giornata del campionato di Serie A contro i friulani.Archiviato un calciomercato molto particolare, in casa azzurra si ritorna a pensare nuovamente il campionato. La prossima sfida di campionato della SSCè in programma contro l’, match che andrà in scena domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona, per cui si sta dando la caccia gliancora. L’obiettivo è quello di tenere il passo della vetta, in attesa di capire quale sarà il risultato della sfida di recupero tra la Fiorentina e l’Inter ora in corso (in caso di vittoria, i nerazzurri andrebbero a pari punti con la compagine guidata da Antonio Conte).I tifosi del club partenopeo sono consapevoli dell’importanza del momento e sono pronti a rispondere presenti nella serata di domenica: allo stadio Diego Armando Maradona, ormai, ilout è ormai a un passo.