Quotidiano.net - Napoli più calda de Il Cairo e Riyad: domenica previste temperature record

, 6 febbraio 2025 – E’ inverno ma al Vomero e a Mergellinasembrerà di essere in primavera inoltrata. Quasi estate con il termometro che sfiorerà i 20 gradi poco dopo mezzogiorno. Piùdi diverse città africane. Uno, anche due gradi in più de Il: saranno quelli registrati a, all'incirca tra le 14 e le 15, dove i termometri toccheranno i 18-19 gradi. È il nuovo allarme climatico lanciato dall'Osservatorio Anbi sulle Risorse idriche sulla base delle mappe metereologiche del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf). Nello stesso giorno, infatti, nelle città di Egitto e Arabia Saudita si toccheranno 17 gradi. Turisti e venditori ambulanti di souvenir sfidano il caldo sulla panoramica via Petrarca acon il Vesuvio quasi 'cancellato' dalla foschia, 15 giugno 2019.