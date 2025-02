Lapresse.it - Napoli, omicidio Santo Romano: scoperto il murale in ricordo del 19enne

Mena De Mare, la mamma di– ilucciso da un minorenne a San Sebastiano al Vesuvio (nel Napoletano) mentre cercava di placare una rissa – ha partecipato alla cerimonia durante la quale è statoilindel figlio. “E’ stato un momento emozionante. Se mio figlio non è morto invano allora significa che qualcosa deve cambiare. Fine pena mai per per chi ha ammazzato. La vita è un bene prezioso, non va tolta a nessuno”, ha detto De Mare.