Napoli nuova rotta per il Nord America | da maggio volo diretto per e da Montreal

Dal 17Air Canada opererà per l’estate 2025, con quattro frequenze settimanali, il. Unache apre le porte non solo a nuovi flussi turisti per il Canada ma anche verso il resto del, e ad occasioni di business. “Questofa parte della strategia di connessioni intercontinentali su– ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – abbiamo una grande domanda da tutto ile questocostituisce il settimo collegamentotra la nostra città e ile dunque è molto significativo per l’internazionalizzazione della città sia in termini di turismo che di business”. Il sindaco ha sottolineato che con Gesac si sta lavorando all’ampliamento dello scalo di Capodichino e per il 2026 all’attivazione di rotte dirette verso l’Oriente e si punta su Pechino e Tokyo.