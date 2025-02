Napoli mercato estivo ambizioso | quattro nomi nel mirino con un budget da 150 milioni

Leggi su Dailynews24.it

Il Corriere dello Sport analizza le strategie didelin vista della prossima estate, evidenziando come il club azzurro abbia già individuato diversi obiettivi per rafforzare la squadra. Con undi circa 150di euro, arricchito dai ricavi della Champions League, la dirigenza punta a investimenti mirati per elevare il livello .L'articolonelcon unda 150