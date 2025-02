Terzotemponapoli.com - Napoli: le ‘cifre’ e i primi nomi per il prossimo mercato

Ile il.: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Si è concluso ilinvernale ma ora è attesa per l’estate quando ilavrà una maxi-cifra da poter investire per rinforzare la squadra. Ci sono i 75 milioni della vendita invernale di Kvara al Psg pressoché intatti, considerando che il prestito di Okafor è costato 1,5 milioni (23 per il riscatto). E poi, beh, c’è la storia di Osi da scrivere: la sua clausola, valida esclusivamente per l’estero, ammonta a 75 milioni e si riaccenderà tra un po’.Se Kvara avesse lasciato prima il. Settantacinque più 75 fa un capitale: 150 milioni di euro. È vero che le cessioni di Kvara e Osimhen avrebbero potuto fruttare 220 milioni un’estate fa, quella dell’offerta del Psg per il pacchetto completto dei gemelli-scudetto rifiutata da De Laurentiis pur di non sottrarre al primodi Conte anche Kvaratskhelia, ma la matematica non è un’opinione esattamente come la futura prospettiva di