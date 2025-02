Terzotemponapoli.com - Napoli, la ‘questione’ Rafa Marin…

La difesa del: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com.Marin alla fine è rimasto a. Serviva un ingresso in difesa per liberarlo, come spiegato ieri in conferenza stampa da Manna. Ma fra Danilo e Comuzzo non è stato possibile mandarlo a giocare. Il rischio è quello di vedere un altro Natan. Passato come una meteora in azzurro, poi ceduto in prestito al Betis Siviglia dove sta facendo bene. Sembra quasi impossibile che i biancoverdi non lo riscattino, visto che è titolare fisso e ha già giocato più che nella sua esperienza napoletana.IlMarin: la consapevolezza di Conte. Probabilmente anche Antonio Conte, con le sue scelte mirate a massimizzare punti e vittorie, sa di avere “sacrificato” un anno diMarin, visto che non ha ancora esordito in Serie A.