Napoli, il Carnevale sarà anticamorra per le vie di San Giovanni a Teduccio

Tempo di lettura: 2 minutiUnsul tema legalità, sabato 1 marzo per le strade di San. CosìEst intende celebrare la festa in maschera. L’idea è partita dall’associazione Figli in famiglia. Una onlus da sempre impegnata nel sostegno ai nuclei in disagio socioenomomico, e nell’educazione dei giovani alla lotta contro l’illegalità. “La legalità è un tema a noi caro – ricorda la fondatrice Carmela Manco -, sul quale proviamo a indirizzare i nostri bambini”.Ieri, nella sede della municipalità 6, si è tenuta una riunione organizzativa. A presiederla il presidente municipale Sandro Fucito. L’iniziativa è denominata “Sociale a San”. Lo scorso 28 gennaio, Fucito e la conferenza dei capigruppo hanno accolto la proposta della onlus. La municipalità 6 ha dato disponibilità a co-organizzare la manifestazione.