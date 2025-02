Napoli con Conte spazio ai titolarissimi | turnover ridotto al minimo

Leggi su Dailynews24.it

Il quotidiano Il Mattino ha analizzato i minuti giocati dai calciatori delin questa stagione, evidenziando come l’arrivo di Antonioabbia riportato in auge la politica dei “”, una strategia già adottata in passato da allenatori come Mazzarri e Sarri.e panchinari ai marginiha dato continuità a un blocco .L'articolo, conaial