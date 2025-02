Sport.quotidiano.net - Napoli, Billing si presenta: “Sono qui grazie a Conte”

, 6 febbraio 2025 - Del mercato, per qualcuno quasi un non-mercato, operato dalnella sessione da poco terminata si sta parlando tanto, tra rimpianti e critiche, che il quartier generale di Castel Volturno ha provato a rispedire al mittente ieri tramite l'accorata conferenza stampa del direttore sportivo Giovanni Manna. Il verdetto definitivo lo fornirà il campo: intanto gli azzurri hanno rinforzato il centrocampo prelevando Philipin prestito dal Bournemouth e proprio il nuovo acquisto nel pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Radio Crc. Cosa ha dettosuCome già successo in estate e nonostante nel frattempo sia cambiato il mondo e i partenopei siano in testa alla classifica, il danese Philipconferma che l'attrattiva principale per sbarcare all'ombra del Vesuvio si chiama Antonio