Nantes-Brest il pronostico di Ligue 1 | il GOAL ispira occhio al 1 tempo

Si avvicina inesorabile un altro weekend di grande calcio, con la1, giunta alla 21ª giornata, che presenta due partite da non perdere nella serata di venerdì. Alle 21:05 in scena il big match tra PSG e Monaco, ma subito prima, alle 19:00, si affrontanonella cornice dello Stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau. Obiettivi diversi per le due formazioni in questa stagione ma stessa voglia di agguantare i tre punti.Decisamente un buon momento di forma per Les Canaris, che si stanno rivelando avversario ostico per tutti. Da dicembre in poi, subito dopo l’1-1 di fine novembre contro il PSG, ilha perso solo 2 partite sulla 9 disputate, e trattasi guarda caso delle due sfide contro il, all’andata in1 e nei sedicesimi di Coppa di Francia. Per il resto 3 vittorie, contro Drancy (coppa) Rennes e Reims nell’ultimo turno disputato, e 4 pareggi (contro avversari del calibro di Lille, Monaco, Saint-Etienne e Lione).