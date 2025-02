Repubblica.it - Nada Cella, ventotto anni e nove mesi dopo inizia il processo per una verità sepolta

Anna Lucia Cecere, unica imputata per omicidio, si è sempre professata innocente, ma è accusata da più testi. In aula il commercialista Soracco, all’epoca prosciolto per omicidio e ora accusato di favoreggiamento