Lanazione.it - Naclerio, Lerici... in famiglia: "In campo con mio fratello"

Leggi su Lanazione.it

Le ambizioni delF.C. (Seconda categoria) passano anche dalle prestazioni di Nicola, promettente attaccante classe 2004 che finora ha realizzato 9 gol, facendo sentire il proprio peso nel reparto avanzato. Per lui il calcio è una. questione dicondivisa con i fratelli Antonio e Mattia. Al suo primo anno in maglia rossoverde che ambiente ha trovato? "Sicuramente un ambiente familiare. Siamo più di una squadra e stiamo lavorando per migliorare i rapporti tra di noi anche fuori dal". Quali sono le Vostre mire? "Vorremmo salire di categoria, ma cerchiamo di rimanere umili. Abbiamo avuto qualche problema all’inizio, ma con l’arrivo del duo Mora e Bertonati in panchina la situazione è cambiata. Ci hanno aiutato a trovare nuove ambizioni e a relazionarci con loro nel modo migliore.