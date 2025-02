Agi.it - Mutilazioni genitali femminili, è guerra di parole

Leggi su Agi.it

AGI - Mutilazione o incisione. È in corso un conflitto per leda usare riguardo allesulle donne. Scegliere la prima, dura e netta; oppure la seconda, dolce e non certo cruenta. Oggi si celebra la Giornata mondiale della tolleranza zero contro la menomazione. Nella Sala Consiglio di Palazzo Isimbardi, in via Vivaio 1 a Milano, si terrà una conferenza sul fenomeno alla quale parteciperanno chirurghi plastici della Sicpre (Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva-rigenerativa ed estetica), colleghi da Regno Unito, Olanda, Germania e Francia, e la vicesegretaria generale di ActionAid Italia, realtà che dal 1989 promuove “il sostegno a distanza nei Paesi del Sud del mondo. Le adozioni a distanza - è scritto sul sito web - sono sicure e affidabili”. “Dietro tutto questo – spiega il dottor Massimiliano Brambilla, 58 anni, chirurgo plastico all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e membro del Consiglio direttivo Sicpre - c'è uno scontro complessissimo.